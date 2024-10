Por que voto de porto-riquenhos e latinos na Pensilvânia pode definir eleições dos EUA

"Minorias indecisas serão determinantes"

Nos Estados Unidos, há cerca de 65 milhões de latinos, dos quais quase 36 milhões estão habilitados para votar. No entanto, a plataforma Latino Data Hub projeta que cerca de 17 milhões exercerão seu direito ao voto. Para seu diretor, Rodrigo Dominguez-Villegas, em um estado onde o vencedor do voto popular leva todos os votos eleitorais, as minorias ainda indecisas serão determinantes.

"Os latinos têm muito, muito poder na Pensilvânia. Lembremos que este ano há mais ou menos 580 mil ou 600 mil possíveis eleitores latinos e a última eleição, a eleição de 2020, foi decidida por mais ou menos 81 mil votos. Então, se os eleitores latinos saírem para votar, claro que podem ser os que determinam o resultado da eleição presidencial no estado da Pensilvânia, que é um dos estados mais importantes, e está claro que a eleição está muito apertada de acordo com as pesquisas", diz.

Aumento de 40% na participação dos latinos nesta eleição

Os dados do Latino Data Hub e do Latino Policy and Politics Institute mostram que haverá um aumento de 40% na participação dos latinos nesta eleição em comparação com 2016. No entanto, os latinos são a minoria que menos participa das eleições.

"Os eleitores latinos são muito mais jovens do que outros eleitores no estado. E o que acontece com os eleitores jovens? Independentemente da raça, não importa onde. Isso acontece na América Latina, no mundo todo: os eleitores jovens tendem a participar menos das eleições. Então, por estarem sobre-representados na população jovem, os eleitores latinos, não quero dizer que só por serem jovens, mas, bem, demograficamente são mais jovens e os jovens tendem a votar menos", analisa Dominguez-Villegas.