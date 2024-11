A quatro dias da eleição nos EUA, Harris e Trump visam eleitores indecisos em Wisconsin

A quatro dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris estão nesta sexta-feira (1º) em Milwaukee, no altamente disputado estado de Wisconsin, para tentar convencer os eleitores indecisos. O magnata de 78 anos também irá a Dearborn, no Michigan - a cidade americana com a maior população de origem árabe, um eleitorado que se distanciou dos democratas por causa do apoio à guerra travada por Israel em Gaza.

Bishara Bahbah, presidente da organização Árabes Americanos com Trump, confirmou à AFP uma reunião em um local que mantém em segredo, por motivos de segurança. Ele disse que o encontro contará com a presença de 40 pessoas.

Ao chegar em Madison, a candidata democrata afirmou que a violência verbal do republicano o "desqualifica" para disputar a Casa Branca. Ela se referia ao comentário de seu adversário sobre a ex-parlamentar Liz Cheney. À imprensa, Harris afirmou que Trump "sugeriu que rifles fossem apontados contra a ex-congressista Liz Cheney".