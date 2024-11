Lei que autoriza mudança de gênero com simples declaração entra em vigor na Alemanha

A lei que torna possível a mudança de gênero no registro civil na Alemanha apenas com uma declaração entrou em vigor nesta sexta-feira (1). Defendida pelo governo de Olaf Scholz, a legislação foi recebida com alívio pela comunidade LGBT+ no país. Cerca de 12 países já adotaram medidas parecidas, entre eles a Dinamarca, a Bélgica, a Suíça e a Espanha.

"Este é um dia histórico para o reconhecimento da diversidade sexual e o reconhecimento dos direitos humanos e das pessoas transgênero e não-binárias na Alemanha", disse a ecologista Nyke Slawik, um dos dois membros transgêneros do Bundestag, o Parlamento alemão, em entrevista à AFP.

A lei autoriza pessoas que queiram mudar seu primeiro nome e gênero se inscrevam no cartório de registro civil local e, em seguida, oficializem a decisão três meses depois. Elas podem escolher entre quatro opções: feminino, masculino, diverso ou "sem designação de gênero".