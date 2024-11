Israel volta a bombardear posto na fronteira do Líbano com a Síria

"As estruturas humanitárias também foram afetadas. Fugir (e cuidar daqueles que fogem) tornou-se difícil e perigoso à medida que a guerra continua a se espalhar", lamentou.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG sediada no Reino Unido, mas com uma vasta rede de fontes na Síria, confirmou que dois ataques israelenses atingiram o posto fronteiriço do lado sírio.

O primeiro ataque, no final de outubro, fez com que o tráfego no ponto de passagem caísse 90%.

A escalada do conflito entre o Hezbollah e Israel desde 23 de setembro levou mais de 500 mil pessoas, principalmente sírios, a fugir do Líbano para encontrar refúgio na Síria, segundo as autoridades libanesas.

Aviões israelenses já haviam realizado um ataque em 4 de outubro no leste do Líbano, perto do posto fronteiriço de Masnaa com a Síria, cortando a estrada principal entre os dois países.

O Líbano e a Síria estão ligados por seis passagens de fronteira. Mas também existem dezenas de travessias ilegais e rotas informais ao longo da longa fronteira.