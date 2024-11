Primeiro-ministro espanhol anuncia reforços para socorro das vítimas de enchentes

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou no sábado (02) o envio de mais 10 mil soldados e policiais ao sudeste da Espanha para socorrer as vítimas e ajudar na busca dos desaparecidos, quatro dias depois das inundações que deixaram pelo menos 211 mortos na região.

François Musseau, correspondente da RFI em Madri

O temporal que atingiu a Espanha na noite de terça para quarta-feira (30) "causou a maior catástrofe natural da história recente do nosso país", destacou o chefe do Governo durante uma declaração após uma reunião do comitê de crise sobre inundações. O número de pessoas desaparecidas deve aumentar. Segundo a imprensa local, de acordo com as ligações feitas ao 112, o número de emergência, cerca de 1.900 pessoas estão desaparecidas.