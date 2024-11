Agência fala em 'colapso' após Israel banir atuação da ONU para refugiados em Gaza

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA) afirmou, nesta segunda-feira (4), que a proibição de suas atividades em Israel poderia causar o "colapso" do sistema de ajuda na Faixa de Gaza, mais de um ano após o início da guerra.

Segundo Jonathan Fowler, porta-voz da organização, "se a lei for implementada, corre o risco de causar o colapso da operação humanitária internacional na Faixa de Gaza, organizada em sua maior parte pela ONU".

Israel anunciou nesta segunda-feira (4), em um comunicado, ter notificado oficialmente as Nações Unidas sobre o cancelamento do acordo com a agência da ONU de apoio aos refugiados palestinos, após a aprovação da medida pelo Parlamento do país.