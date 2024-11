Por que Trump diz que essa é última eleição na qual cristãos precisam votar

Em posterior entrevista à Fox News, o ex-presidente afirmou que disse aquilo porque cristãos são um grupo conhecido por terem uma alta abstenção. Na ocasião, Trump voltou a repetir a fala e foi questionado sobre seu significado.

"Essa afirmação é muito simples, eu disse: 'Vote em mim, você não terá que fazer isso nunca mais", disse. "Os cristãos não são conhecidos como um grande grupo votante, eles não votam. E estou explicando isso para eles. Você nunca vota. Desta vez, vote. Eu vou endireitar o país, você não vai precisar mais votar, eu não vou precisar mais do seu voto, você pode voltar a não votar", complementou.

Nos Estados Unidos o voto não é obrigatório e parte do trabalho em uma campanha eleitoral é convencer os eleitores a ir às urnas. Trump usou a fala para tentar levar os eleitores cristãos a aparecer para votar. Ele tem afirmado que esta é a eleição mais importante da história dos Estados Unidos.

Pressionado pelo entrevistador da Fox News, Trump disse também que "com certeza" vai deixar o cargo após o fim de um eventual próximo mandato. Segundo as leis americanas, ele não poderia se reeleger.

Para reforçar seu argumento, o ex-presidente acrescentou que deixou a presidência da última vez. Em 2020, Trump foi derrotado nas urnas pelo democrata Joe Biden. Ele saiu da Casa Branca, mas não participou da cerimônia de posse para passar a faixa presidencial.

Tendências antidemocráticas

Donald Trump já demonstrou ter tendências antidemocráticas no passado. Ainda que sua fala no evento com apoiadores cristãos tenha tido outro significado, ele não esconde sua admiração por líderes autoritários como os presidentes da Rússia Vladimir Putin, e da Hungria, Viktor Orbán.