Qual será o custo da guerra comercial de Donald Trump contra a União Europeia?

De acordo com cálculos feitos pelo Instituto de Economia de Colônia, se Trump aplicar um aumento de 10% nas tarifas de importação, e a União Europeia contra-atacar com medidas equivalentes, a Alemanha poderá registrar uma perda de PIB de mais de € 127 bilhões (R$ 778 bilhões) nos próximos quatro anos. Se a sobretaxa americana alcançar 20%, o custo para a economia alemã atingiria € 180 bilhtões (R$ 1,1 trilhão) no final de quatro anos de governo republicano; o PIB alemão encolheria 1,5% em relação ao seu valor atual. Os cálculos do instituto de Colônia se basearam em preços de 2020.

O retorno de Trump à Casa Branca acentuará as dificuldades do país num momento em que o modelo econômico alemão sofre as consequências do acirramento da concorrência internacional e da guerra na Ucrânia. Segundo o Instituto Econômico IfW, em Kiel, a vitória de Trump marca o início do momento econômico mais difícil da história da República Federal da Alemanha, devido à crise estrutural interna, aos desafios econômicos externos e à política de defesa, cenário para o qual o país não estaria preparado.

Além da indústria de máquinas e automobilística, as medidas protecionistas de Trump terão impacto no setor químico e na indústria farmacêutica europeia. Mas no caso dos remédios, com os pacientes impedidos de adiar as compras por muito tempo, o impacto nas vendas poderá ser relativamente pequeno, calculam analistas da UBS entrevistados pelo jornal francês Les Echos.

Crise política

Para agravar o cenário, a Alemanha entrou em uma grave crise política nesta semana por falta de consenso sobre o melhor caminho para superar essas dificuldades. A coalizão governamental formada pelos social-democratas do SPD, partido do chanceler Olaf Scholz, os Verdes e os liberais da sigla FDP desmoronou, devido às profundas divergências entre os social-democratas, partidários da recuperação da economia por meio dos gastos, e os liberais, que defendem os cortes e uma disciplina orçamentária severa.

Scholz nomeou nesta quinta-feira (7) um novo ministro das Finanças após demitir o liberal Christian Lindner. O novo ministro, Jörg Kukies, 56 anos, é um assessor do chefe de governo e especialista em questões econômicas. Pelo segundo ano consecutivo, a Alemanha encerrará o ano em recessão. Com o fim da coalizão de governo, a oposição cristã-democrata (CDU), de direita, pressiona o governo a convocar eleições legislativas antecipadas.