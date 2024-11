Brasil espera que declaração final da cúpula do G20 no Rio reflita esforços pela paz e reformas globais

Lyrio avalia que os 41 documentos de trabalho, entre eles as declarações ministeriais, aprovadas por consenso até aqui, já são resultados da presidência brasileira. Uma das maiores vitórias do G20 do Brasil, na avaliação do governo, é a criação da Aliança Global contra a Fome e Pobreza, a ser lançada oficialmente no primeiro dia da cúpula. O programa teve adesão dos principais países do mundo, entre eles os Estados Unidos, bancos multilaterais e instituições filantrópicas.

A aliança, que terá secretariado na FAO para o período de 2025 a 2030, seguirá aberta para novas adesões. "É uma grande iniciativa para acelerar as metas", disse.

A ideia do Brasil é que os parágrafos do comunicado final devem ser simples e ir direto ao ponto, pedindo paz. O secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, Mauricio Lyrio, afirmou que é preciso paz para que agenda se concentre em decisões financeiras e políticas para questões globais. Durante briefing à imprensa sobre a cúpula do G20, disse que conflitos sugam recursos importantes.

A cúpula do G20 no Rio terá representantes de 55 países e organismos internacionais.

A chegada dos líderes no Museu de Arte Moderna (MAM), onde se concentrará a maior parte da programação, está prevista para o período de 8h30 às 10h. Eles serão recebidos pelo presidente Lula e a primeira-dama.

Os dois dias da cúpula serão organizados em três sessões substantivas, uma para cada prioridade da presidência brasileira do grupo. A primeira acontece na manhã do dia 18 será sobre inclusão social e luta contra a fome a pobreza.