Ataque a tiros com morte em Guarulhos deixa marcas no saguão; veja o local

Atrás da placa de acolhida, cruzando a rua, jazia o corpo, sob manta térmica, retirado por volta das 21h, cinco horas após o crime.

Marcas de tiro no concreto ao lado do corpo da vítima, no aeroporto de Guarulhos Imagem: Uesley Durães/UOL

Um vídeo mostra o momento em que homens encapuzados saem de um carro e avançam atirando na direção de um homem, que tenta, mas não consegue fugir. Ele é Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, ameaçado de morte pela facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), que havia desembarcado de uma viagem a Maceió.



As imagens mostram, no meio do tiroteio, passageiros correndo com suas malas e funcionários tentando escapar. Munições de fuzil foram encontradas em um carro apreendido após o crime na região. Testemunhas relataram também uso de metralhadora.

"Só vi o pessoal correndo lá em cima e falando: 'É tiro,é tiro'", diz um trabalhador do terminal que prefere não se identificar. "Eu tava lá pelo lado do mezanino, fazendo manutenção. Me assusto porque poderia ser eu", afirmou.

"Quando vim aqui embaixo me disseram que o menino que trabalha no aeroporto tava nos 15 minutos de descanso e parece que acertaram a mão dele. Eu era para ter descido também antes, mas acabou que fui fazer outra coisa lá dentro. A gente sai pra trabalhar não sabe se volta", completou.

O crime aconteceu no desembarque do Terminal 2 por volta das 16h. O setor foi fechado para perícia e os funcionários foram orientados a deixar o local e não relatar o ocorrido. Até a reabertura, todos os desembarques estavam acontecendo no andar superior.