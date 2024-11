Advogado de morto em Guarulhos: 'Delação foi a sentença de morte dele'

O advogado do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, morto no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta sexta-feira (8), disse que o acordo de delação premiada fechado pelo cliente com as autoridades foi "a sentença de morte dele". Ele era delator de uma investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital).

O que aconteceu

Gritzbach fechou acordo de delação premiada, homologado pela Justiça em abril. As negociações com o Ministério Público Estadual duravam dois anos e ele já havia prestado seis depoimentos. Na delação, o empresário falou sobre envolvimento do PCC, com o futebol e o mercado imobiliário. O empresário também deu informações sobre os assassinatos de líderes da facção, como Cara Preta e Django.

O advogado Ivelson Salotto disse ao Estadão Conteúdo que não aprovava a delação do cliente. "Eu havia sido contra a delação porque eu sabia que não ia terminar bem", disse. "Ele denunciou policiais corruptos e bandidos. Quem poderia matá-lo?"