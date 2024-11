Governo brasileiro anuncia que vai apresentar nova meta climática na COP-29

"Os números da NDC apresentados nesta sexta-feira pelo governo federal se traduzem em limites de emissões entre 1.050 milhões e 850 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente. Esses números estão desalinhados com a contribuição justa do Brasil para a estabilização do aquecimento global em 1,5oC. Também estão desalinhados com os diversos compromissos públicos já adotados pelo governo, bem como com a promessa do Presidente da República de zerar o desmatamento no país - em conjunto, essas políticas levariam a uma emissão líquida menor que 650 milhões de toneladas em 2035."

Trecho de nota do Observatório do Clima sobre nova NDC

Ainda segundo o observatório, informações divulgadas não explicam como serão tratados temas como desmatamento e expansão dos combustíveis fósseis. "Foram omitidas informações cruciais para avaliar a ambição da nova NDC brasileira: como será tratado o desmatamento? Como será tratada a expansão dos combustíveis fósseis? Qual será a contribuição dos setores da economia para o atingimento das metas?", questiona a entidade.