EUA dizem ter descoberto plano de agentes iranianos para assassinar Trump

Agentes iranianos planejaram assassinar Donald Trump, de acordo com acusações reveladas pelos EUA. Um dos conspiradores teria sido instruído pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã a "vigiar e, em última instância, assassinar" Trump. O agente afirmou que o plano custaria uma quantia "enorme", mas foi informado de que o dinheiro não era um problema. Leia a reportagem do The New York Times (em inglês) sobre o caso.