Seul acusa Coreia do Norte de realizar campanha de bloqueio de sinal GPS

O lançamento, dias antes da eleição presidencial dos EUA na terça-feira (5), representou o primeiro teste de armas da Coreia do Norte desde que foi acusada de enviar tropas à Rússia para apoiar o seu esforço de guerra na Ucrânia.

A Coreia do Sul respondeu na sexta-feira (8) disparando um de seus próprios mísseis balísticos contra o Mar Amarelo com o objetivo de mostrar a sua "forte determinação em responder com firmeza" a "qualquer provocação norte-coreana".

O míssil Hyunmoo, um projétil superfície-superfície de curto alcance, faz parte das armas do sistema de ataque preventivo sul-coreano denominado "Kill Chain" e tem a finalidade de garantir a liderança no caso de uma ofensiva iminente da Coreia do Norte.

Durante seu mandato, Donald Trump reuniu-se três vezes com o líder norte-coreano Kim Jong Un, começando com uma cúpula histórica em Singapura em junho de 2018. Mas os dois homens não conseguiram fazer muitos progressos nos esforços para a desnuclearização da Coreia do Norte.

Desde o fracasso de um segundo encontro em Hanói, em 2019, Pyongyang abandonou a diplomacia, redobrando seus esforços no desenvolvimento de seu arsenal militar, ao mesmo tempo que rejeitou ofertas de diálogo por parte de Washington.

Desde maio passado, Pyongyang também enviou milhares de balões transportando lixo para a Coreia do Sul. Alguns deles interromperam o tráfego no Aeroporto Internacional de Incheon, localizado a noroeste de Seul, a cerca de 40 quilômetros da Coreia do Norte.