BB passa a omitir proposta salarial para presidente da instituição

A proposta para o período de abril/25 a abril/26 foi apresentada pelo comitê de remuneração e aprovada pelo conselho de administração do banco. Cinco dos oito integrantes do colegiado são ligados a Tarciana. A presidente do BB integra o conselho, mas, devido a regras estatutárias, ela não pode participar da reunião que discute o reajuste de seu próprio salário.

A próxima etapa é a aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas. A reunião está agendada para o próximo dia 30. É essa instância que dá a palavra final sobre a proposta.

Atuação estratégica

Por meio da assessoria, o BB informa que o reajuste "visa reforçar a competitividade do BB, considerando sua atuação estratégica em um mercado altamente concorrencial, como é o segmento financeiro".

E acrescenta que "a proposta do montante global de remuneração da diretoria e do conselho de administração considera, entre outros aspectos, a defasagem em comparação a empresas do mesmo porte do BB no segmento financeiro e que pode chegar a quase 95%, como já foi divulgado por outros veículos de imprensa."