COP29: para negociador brasileiro, vantagens da economia verde compensarão 'efeito Trump' na conferência

O foco dessa conferência no Azerbaijão é a discussão de financiamento, que nos últimos meses ou anos, se mostra paralisada. Os países devem definir o novo valor que vai ser concedido para as nações em desenvolvimento e o que exatamente vai entrar neste cálculo complexo. Os valores que estão sobre a mesa são coerentes com as necessidades, estimadas na casa dos trilhões de dólares por ano, e não mais bilhões?

Não, eles não são nada coerentes com as necessidades. A questão do financiamento é um problema que se arrasta desde o início dessas negociações, para assinatura da própria Convenção do Clima, em 1992, no Rio de Janeiro. Tem uma enorme dificuldade de avançar, então não é uma novidade. Mas o que é novidade é que nós hoje temos muito mais informação científica: nós sabemos que a mudança do clima é mais grave e ela está mais próxima, que nós temos poucos anos para fazer o que é necessário. Infelizmente, na dimensão financeira, esse elemento simplesmente essencial não está entrando.

Não há uma tradução, na parte financeira, do entendimento de que estamos com uma situação de urgência. Há várias dimensões na discussão e em várias delas, todo mundo tem razão. Por exemplo, tem o argumento de vários países desenvolvidos que os recursos financeiros que eles gostariam de colocar têm que passar pelos seus Parlamentos. É difícil explicar para suas populações que tanto dinheiro está indo para outros países, em vez de ser usado no país de origem, onde existem crises - afinal, nós temos uma crise mundial, inclusive nos grandes países desenvolvidos.

Por outro lado, também tem toda a razão os países em desenvolvimento quando dizem que precisam de recursos, afinal os recursos deles têm que ser concentrados na educação, na saúde e no combate à pobreza. Então, o que seria muito importante é uma conscientização do custo da inação, o custo de protelar.

Um dos principais pontos de tensões dessas negociações sobre esse aspecto do financiamento é que os países emergentes e principalmente a China, mas também o Brasil, chegam a Baku irredutíveis quanto à possibilidade de serem incluídos na base de doadores, ou seja, entre os países que também vão pagar pela conta para os países em desenvolvimento em situação mais vulnerável. Por quanto tempo ainda vai ser possível continuar mantendo de fora da conta aquele que hoje é, de longe, o maior emissor de gases de efeito estufa, a China?

Isso é uma discussão que, eu acredito, está muito mal apresentada nos países desenvolvidos. A China é reconhecida por todos os países desenvolvidos como o país que mais investiu no combate à mudança do clima. O que é mais importante: que a China continue investindo maciçamente no seu próprio país, onde tem 1,4 bilhão de pessoas e onde eles têm que mudar, por exemplo, as fontes de energia que originalmente era avassaladoramente a carvão?