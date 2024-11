Em meio a bloqueio sobre financiamento climático, COP29 acelera mecanismo de mercado de carbono

"É um sinal muito ruim abrir uma COP que deveria ter como foco principal o financiamento climático para os países mais vulneráveis com a adoção de um artigo que legitima os mercados de carbono como uma solução para as mudanças climáticas. Os mercados de carbono podem aumentar as desigualdades, infringir os direitos humanos de povos indígenas e comunidades tradicionais, além de impedir a ação climática de fato", afirmou. "Esses mecanismos de compensação acabam virando uma grande desculpa para os maiores poluidores do mundo fingirem que estão pagando sua parte. Acaba funcionando como um cheque em branco, onde os poluidores seguem com o seu business as usual, em vez de cortar as suas emissões e fazer uma transição energética justa", acusou.

Países dependentes do petróleo

As transações de créditos de CO? já são operacionais, principalmente no setor privado, mas ainda não são contabilizadas nas metas de redução de emissões de um país. Os países cuja economia depende da exploração dos combustíveis fósseis, como as monarquias do Golfo, estão entre os maiores interessados na formalização do mercado de carbono - neste exemplo, eles poderiam financiar a plantação de árvores em país florestal, cuja captura natural de CO? compensaria uma parte das emissões geradas pela indústria petroleira.

Um dos aspectos mais importantes do acordo negociado em Baku é assegurar que não haverá dupla contagem dos créditos, no balanço nacional de emissões, tanto pelo país que deixou de emitir, quanto pelo que comprou os créditos. Um acordo sobre o assunto só deve ser selado no final da COP29, em 22 de novembro.

"Não finalizamos a operacionalização desse mecanismo. A gente vai continuar, nestas duas semanas da COP, discutindo outros aspectos ainda pendentes, como o funcionamento e a implementação do registro das unidades de certificação que vão transitar dentro deste mecanismo, formas de autorização, formulários de report. Tudo isso ainda precisa ser negociado", disse Juliana Marcussi, da Laclima.