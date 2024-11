Agricultores franceses organizam mobilização contra a assinatura do acordo UE-Mercosul

A imprensa francesa repercute nesta quarta-feira (13) a resistência na França à assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se reúne hoje com o primeiro-ministro francês, Michel Barnier, para discutir o assunto. Agricultores europeus estão nas ruas contra o tratado, na capital belga, enquanto os franceses preparam uma mobilização a partir de segunda-feira (18).

"A França se preocupa, a Comissão Europeia acredita" é o título de uma matéria no site do jornal Le Monde. O veículo destaca que as negociações sobre o tratado "envenenam a política francesa há mais de 20 anos". Segundo o Le Monde, o primeiro-ministro Barnier se encontra diante de uma situação explosiva, com o repúdio de mais de 600 parlamentares do país ao acordo e o mundo agrícola se mobilizando em protesto à assinatura do tratado.

A ministra francesa da Agricultura, Annie Genevard, garante que Barnier vai expressar sua "total oposição" ao acordo nesta quarta-feira em Bruxelas. No entanto, o diário relembra as relações "glaciais" entre o premiê e Von der Leyen, na época em que ele era o negociador dos tratados pós-Brexit, o que dificulta ainda mais uma eventual desistência da presidente da Comissão Europeia à assinatura do acordo, "um objetivo que ela se deu há muito tempo".