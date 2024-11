Justiça argentina deve confirmar condenação da ex-presidente Cristina Kirchner por corrupção

"O processo começou como um show e vai terminar da mesma maneira. Como sustentamos, a perseguição tem como objetivo deixar de fora do tabuleiro político aqueles que lideram governos nacionais, democráticos e populares", publicou Cristina Kirchner nas redes sociais, horas antes da leitura da sentença, marcada para começar às 11h no horário local e se prolongar até o começo da tarde.

O Ministério Público pediu a duplicação da pena, elevando a condenação para 12 anos de prisão, enquanto a defesa de da ex-presidente pediu a anulação do processo. Em 2022, a demanda do MP provocou uma onda de manifestações na Argentina.

A tendência do tribunal é de manter tudo como está, para evitar que o processo se estenda longamente. Já se sabe que a ex-presidente deverá apelar ao Supremo Tribunal, e o novo código penal argentino determina que o cumprimento da pena só pode ser iniciado quando houver uma sentença definitiva. Por isso, por mais que a Justiça confirme a condenação em segunda instância, Kirchner não será presa.

Em 6 de dezembro de 2022, a ex-presidente foi considerada culpada de favorecer a província de Santa Cruz, berço político dos Kirchner, com a atribuição de 51 contratos de obras públicas ao empresário Lázaro Báez, considerado um testa de ferro dos Kirchner. Ela foi condenada por fraude contra a administração pública, um crime que implica a proibição de assumir qualquer cargo público, elegível ou não. No entanto, como Cristina Kirchner tem mais de 70 anos de idade, mesmo que, no futuro, o Supremo confirme a condenação, ela poderá pedir a prisão domiciliar.

No Congresso existe um projeto em debate para criar na Argentina a Lei da Ficha Limpa, copiada do Brasil, inclusive no nome. Se esse projeto de lei avançar, Kirchner será politicamente impedida de disputar as eleições legislativas de outubro de 2025, quando ela poderia se candidatar a uma vaga de deputada e, consequentemente, ganhar imunidade parlamentar.

Fraude em licitações

O processo pelo qual a ex-presidente foi julgada abrange apenas as estradas na província de Santa Cruz, no extremo Sul do país, no período de 2003 a 2015. A fraude ao Estado foi estimada em US$ 1 bilhão que, corrigidos para valores atuais, equivaleria ao triplo do cálculo feito na época. O suposto esquema começou a funcionar poucos dias antes de o então ex-pdente Néstor Kirchner, marido de Cristina, assumir o cargo, em maio de 2003.