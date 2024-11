Fluxos migratórios batem recorde em 2023 e têm impacto positivo na economia, segundo OCDE

Cerca de um terço dos países da OCDE atingiram níveis recordes de imigração, como o Reino Unido (747.000), o Canadá (472.000), a França (298.000), o Japão (155.000) e a Suíça (144.500). A imigração caiu em cerca de um terço dos membros da organização. Entre eles estão a Dinamarca, Estônia, Israel, Itália Lituânia e Nova Zelândia.

A maior parte do aumento deve-se à migração familiar (+16%), que representa 43% do total de entradas. A imigração por razões humanitárias (+20%) também está crescendo, de acordo com a OCDE, mas a migração profissional manteve-se estável.

Poucos desempregados

O relatório ainda revela que a integração dos imigrantes no mercado de trabalho continua atingindo níveis inéditos - uma tendência pós-pandêmica que se acentuou em 2023. Nesta categoria, a OCDE registra "níveis de emprego de 71,8%", mostram os dados. A maior taxa de emprego está na Nova Zelândia (82,3%). Na França, ela é de 62,4%.

Os níveis de desemprego entre os imigrantes são baixos (7,3%), frisa a organização. "Eles têm uma apenas uma tendência um pouco maior a ficarem desempregados por muito tempo se comparado aos trabalhadores que nasceram no país", observa a organização.

Dez países, incluindo o Canadá (75,8%), o Reino Unido (76,3%) e os Estados Unidos (73,3%), assim como todos os 27 países da UE, tiveram "as taxas de emprego de imigrantes mais elevadas que já haviam sido registradas".