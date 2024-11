Tales: Bolsonaro é o grande derrotado após explosões em Brasília

O atentado a bomba na Praça dos 3 Poderes, em Brasília, enterrou a possibilidade de anistia aos atos do 8 de janeiro de 2023 e sacramentou a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta quinta (14).

O Bolsonaro, com esse episódio, está enterrada a anistia, a proposta, a ideia dele de aprovar um projeto de anistia. Mais do que enterrado, todos os sinais que os ministros deram (...). Queriam matar o ministro. No processo, já descobriram isso, que havia um plano de sequestrar o Alexandre de Moraes [ministro do STF] e, talvez, matá-lo.