EUA: Acusações do comitê da ONU sobre genocídio em Gaza são 'infundadas'

Ele também disse ser impreciso um balanço de organizações de direitos humanos que aponta que Israel não permitiu que ajuda humanitária chegasse ao norte de Gaza. Segundo o The Times of Israel, nos últimos dias, Israel liberou a chegada de ajuda ao norte de Gaza. A liberação, no entanto, ocorreu após quase um mês de isolamento de diferentes áreas do território.

Porta-voz disse ainda que o Exército israelense, nos próximos dias, reduzirá a lista de itens com entrada proibida em Gaza. A medida ocorre após os Estados Unidos enviarem uma carta a Israel em outubro, com o prazo de 30 dias, solicitando o aumento do volume da assistência humanitária que entra no território palestino, cumprindo a lei americana no que se refere à autorização de ajuda.

Na terça-feira (12), o governo Biden anunciou que Israel tomou medidas suficientes. O país entendeu que Israel não viola a lei americana em relação ao volume de ajuda que chega à Gaza, mas ponderou que seguirá acompanhando a situação para garantir que essas medidas se mantenham em Gaza.

Comitê falou em 'características de genocídio'

A declaração do porta-voz foi uma reação a afirmação do comitê especial das Nações Unidas encarregado de investigar as práticas israelenses. Nesta quinta-feira (14), o grupo apontou que os métodos de guerra usados por Israel na Faixa de Gaza têm "as características de um genocídio".

O comitê destaca as "perdas massivas de civis e as condições impostas aos palestinos, que colocam intencionalmente as suas vidas em perigo", em um relatório que engloba o período entre o ataque do Hamas em 7 de outubro até julho deste ano.