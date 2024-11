Primeiras nomeações ao futuro governo Trump suscitam preocupação na Ucrânia

Uma semana após a eleição, a equipe de governo do segundo mandato de Donald Trump vem sendo definida a cada dia. A nova administração do republicano terá Marco Rubio como chefe da diplomacia, o bilionário Elon Musk liderando um novo ministério, ou ainda o apresentador da Fox News Pete Hegseth como secretário de Defesa. Na Ucrânia, cresce a preocupação após os primeiros anúncios sobre governo Trump. Kiev teme uma drástica diminuição do apoio financeiro e militar dos EUA à guerra.

Emmanuelle Chaze, correspondente da RFI em Kiev

Diante da futura equipe que se revela em torno de Trump, as autoridades ucranianas adotam, por enquanto, uma atitude pragmática. A cada indicação anunciada por Trump, Kiev avalia e identifica os riscos do governo americano que assumirá em 2025 no suporte ao conflito contra a Rússia, que invadiu o país em fevereiro de 2022.