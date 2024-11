França empata com Israel (0-0) em jogo quase sem público na Liga das Nações

Com pouco público nas arquibancadas e um esquema especial de segurança, a França empatou em 0 a 0 com Israel nesta quinta-feira (14), em Paris, e avançou às quartas de final da Liga das Nações da Uefa.

O jogo, que não registrou nenhum grande incidente, foi disputado no Stade de France, com capacidade para 80 mil pessoas, com a presença de apenas 16 mil espectadores.

Há uma semana, torcedores israelenses foram perseguidos e agredidos nas ruas de Amsterdã, onde o Maccabi Tel Aviv enfrentou o Ajax pela Liga Europa, em incidentes violentos que deixaram entre 20 e 30 feridos.