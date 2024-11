Biden se torna primeiro presidente americano em exercício a visitar a Amazônia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se torna neste domingo (17) o primeiro mandatário americano em exercício a visitar a Amazônia. Mais de 100 anos atrás, depois de deixar o poder, o presidente Theodore Roosevelt quase morreu depois de fazer uma expedição à floresta, onde contraiu malária e uma infecção na perna.

Mesmo antes da chegada de Biden, de 81 anos, a Manaus, no coração da maior floresta tropical do planeta, a Casa Branca anunciou que os Estados Unidos tinham cumprido o seu compromisso de chegar a US$ 11 bilhões até 2024 para ajudar o Brasil a combater as mudanças climáticas, tornando-se "o maior doador bilateral do mundo no financiamento climático", segundo o texto.

O anúncio não acontece por acaso, no momento em que os participantes na Conferência do Clima da ONU (COP29) em Baku, no Azerbaijão, discutem os novos montantes do financiamento que deverá ser entregue aos países em desenvolvimento para enfrentarem as alterações do clima.