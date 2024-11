Joe Biden desembarca em Manaus para visita à Amazônia

O presidente dos EUA, Joe Biden, e sua filha, Ashley Biden, chegam ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomez, em Manaus, Brasil, em 17 de novembro de 2024 Imagem: SAUL LOEB/AFP

Presidente anunciou investimento de US$ 50 milhões (cerca de R$ 289 milhões) para o Fundo Amazônia. Segundo o comunicado da Casa Branca, as contribuições totais do país para o projeto chegarão a US$ 100 milhões (R$ 579 milhões). No entanto, o valor está sujeito à aprovação do Congresso norte-americano. O Fundo Amazônia é o esforço de cooperação internacional mais significativo para preservar a floresta tropical, financiado principalmente pela Noruega.

Valor está longe da promessa de US$ 500 milhões à Floresta. Com isso, o democrata deve encerrar o mandato sem conseguir cumprir o anúncio feito em abril de 2023 e que previa a contribuição ao longo de 5 anos.

G20 e encontro com Lula

Amanhã (18), Biden estará no Rio para participar do G20. Ele será recepcionado e vai assistir ao lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, proposta do governo brasileiro.