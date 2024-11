Milei mira Trump, mas postura deve ter efeito limitado, dizem especialistas

Com posturas ideológicas contrárias às principais propostas do governo brasileiro para o G20, o governo do argentino Javier Milei tem colocado entraves em negociações, causando surpresa entre as delegações e na própria Argentina.

Apesar disso, o efeito prático dessa resistência deve ser limitado, na avaliação de especialistas ouvidos pelo UOL.

O que aconteceu

A oposição do governo argentino a questões de gênero, combate à mudança climática e à tributação dos super-ricos complica o consenso para a redação da declaração final da cúpula. A divulgação do documento oficial, assinado pelos representantes dos países, será realizada nesta segunda (18) e terça-feira (19), no Rio.