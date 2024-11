Francesa dopada por marido e estuprada por desconhecidos denuncia 'sociedade machista que banaliza o estupro'

Nesta terça-feira (19), dois discursos opostos marcaram o último dia de debates do julgamento do caso: o da vítima, Gisèle Pelicot, denunciando uma sociedade "machista e patriarcal", e o de seu ex-marido, Dominique Pelicot, considerado o mentor dos abusos, que alegou ser movido pela "fantasia sexual" de "submeter uma mulher que não se submetia". "É hora de mudarmos nosso olhar sobre o estupro", declarou Gisèle, no tribunal criminal de Vaucluse, em Avignon.

Para Gisèle Pelicot, o julgamento do ex-marido e de dezenas de homens que ele conheceu pela internet, aos quais ela foi entregue durante dez anos para ser estuprada, sedada com ansiolíticos, simboliza o processo de uma "sociedade machista e patriarcal que banaliza o estupro". "É o julgamento da covardia", repetiu a vítima três vezes. Diante dela, no banco dos réus, Dominique Pelicot permanecia de cabeça baixa.

"Desde o início deste julgamento, ouvi muitas justificativas, mas nenhuma faz sentido", insistiu Gisèle Pelicot, de 71 anos, que se tornou um ícone feminista desde o início do julgamento, no dia 2 de setembro, ao rejeitar que o processo ocorresse a portas fechadas.