EUA reconhecem opositor de Maduro como 'presidente eleito' da Venezuela

A postagem de Blinken foi compartilhada por Edmundo na rede social. O venezuelano "agradeceu profundamente o reconhecimento da vontade soberana de todos os venezuelanos". Ele se declara "presidente eleito" desde que denunciou uma fraude nas eleições de 28 de julho.

Segundo Edmundo, a manifestação dos EUA "honra o desejo de mudança do povo" venezuelano e o "feito cívico realizado no dia 28 de julho".

Agradecemos profundamente el reconocimiento a la voluntad soberana de todos los venezolanos. Este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio. https://t.co/cll01xyAsZ -- Edmundo González (@EdmundoGU) November 19, 2024

Manifestação ocorre pouco tempo antes do fim da gestão Biden. O republicano Donald Trump, que venceu o pleito, foi um aliado da oposição venezuelana em seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos, quando manteve sanções econômicas contra a Venezuela e reconheceu como presidente interino do país o opositor Juan Guaidó, para tentar forçar a saída de Maduro.

As relações entre Venezuela e Estados Unidos foram rompidas em 2019, no primeiro mandato de Trump. As sanções impostas pelo republicano foram relaxadas no governo de seu sucessor, Joe Biden.

Venezuela tacha de 'ridículo' reconhecimento dos EUA

O chanceler da Venezuela, Yván Gil Pinto, divulgou um ditado popular para rebater a declaração de Blinken. "O único lugar e onde você não volta é do ridículo", escreveu o chanceler, acusando o secretário de Estado americano de ser um "inimigo confesso da Venezuela". A manifestação foi publicada no Telegram oficial do chanceler.