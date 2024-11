PF: Bolsonaro autorizou tentativa de golpe até o fim de 2022, disse general

Ação golpista deveria ocorrer antes da troca de comando nas Forças Armadas com o novo governo. "Nós temos já passagens de comando dos comandos de força, força armada. Já 20, 20 e poucos. E aí já vão passar o comando para aqueles que estão sendo indicados para o eventual governo do presidiário [Lula]. E aí tudo fica mais difícil, cara, para qualquer ação. Então esses dois aspectos são importantes, certo?", disse o general.

General pede a Cid para pedir que o então presidente Bolsonaro ou seu gabinete atue. " Pô, a gente tem procurado orientar tanto o pessoal do agro como os caminhoneiros que estão lá em frente ao QG. E hoje chegou para a gente que parece que existe um mandato de busca e apreensão do TSE, não, do Supremo, em relação aos caminhões que estão lá."

Fernandes queria que Bolsonaro impedisse que a PF atuasse contra as manifestações realizadas por caminhoneiros. "Os caras não podem agir, é área militar, mas já andou havendo prisão realizada ali pela Polícia Federal. Então isso seria importante, se o presidente pudesse dar um input ali para o Ministério da Justiça para segurar a PF ou para a Defesa alertar o CMP, e, porra, não deixa."

Em resposta, Mauro Cid diz que falaria com o então presidente, mas que Bolsonaro costumava esperar "para ver os apoios que tem". "Não, pode deixar, general. Vou conversar com o presidente. O negócio é que ele tem essa personalidade às vezes. Ele espera, espera, espera, espera pra ver até onde vai, ver os apoios que tem."

Cid também diz que o tempo era "curto" e que não poderiam esperar passar muito tempo. "Dia 12 seria... Teria que ser antes do dia 12, mas com certeza não vai acontecer nada. E sobre os caminhões, pode deixar que eu vou comentar com ele, porque o exército não pode papar mosca de novo, né. É área militar, ninguém vai se meter. Até porque a manifestação é pacífica. Ninguém tá fazendo nada ali."