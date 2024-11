Imprensa europeia repercute prisões de militares suspeitos de tentar matar Lula

A informação de que os militares haviam sido destacados para fazer a segurança da cúpula onde se encontram os líderes das principais economias do mundo, no entanto, foi desmentida pouco depois pelo exército.

Um dos detidos é o general de brigada reformado Mário Fernandes, que foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo do ex-Presidente Jair Bolsonaro. Também foram detidos o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, os majores Rodrigo Bezerra Azevedo e Rafael Martins de Oliveira, além de um agente da PF.

A suposta operação para o assassinato de Lula, chamada "Punhal Verde e Amarelo", também planejava executar o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de acordo com a PF no comunicado.

Os suspeitos eram, "na sua maioria, militares com formação em forças especiais", que "utilizaram o seu elevado nível de conhecimentos técnico-militares" para fomentar este projeto que visava "impedir que o governo legitimamente eleito tomasse posse", diz o texto do jornal Le Figaro, que menciona também o atentado a bomba de 14 de novembro, alguns dias antes da abertura do G20.

Proximidade com Bolsonaro

O jornal português Publico lembra que as detenções fazem parte da operação Contragolpe da Polícia Federal, para investigar uma possível organização criminosa que teria planejado um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula e restringir o livre exercício do poder judiciário.