PF informou ao STF omissões da delação de Cid após novo depoimento

A PF convocou Cid para esse novo depoimento após suspeitar que ele omitiu essas informações em seu acordo de delação premiada, assinado no ano passado. Os investigadores vêm apresentando uma série de desconfianças em relação à postura de Cid como colaborador e avaliam rescindir o acordo.

As mensagens recuperadas pela PF no celular do tenente-coronel indicam que ele atuou no monitoramento dos passos do ministro Alexandre de Moraes. Para a PF, esse era o passo inicial para o sequestro ou assassinato do ministro. Cid também participou de reuniões com os integrantes das Forças Especiais nas quais, suspeitam os investigadores, o tema principal era o plano golpista.

O tenente-coronel confirmou à PF que atuou no monitoramento de Moraes, mas negou que houvesse a intenção de atentar contra a vida do ministro do STF. Cid relatou que o objetivo era descobrir se Moraes estava mantendo encontros com adversários políticos do então presidente Jair Bolsonaro, o que reforçaria as teorias de conspiração para derrotar Bolsonaro nas urnas.

Mas, nesse novo depoimento, Cid afirmou à Polícia Federal que nunca havia tomado conhecimento sobre as tramas que envolviam o assassinato desses personagens.

Quando firmou sua delação, foi Cid quem revelou à PF que uma minuta de decreto de golpe foi discutida no Palácio da Alvorada pelo então presidente Jair Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas. A informação permitiu o avanço das apurações sobre o tema, mas depois a PF passou a avaliar que Cid contou menos do que sabia.

Diante dessas novas declarações do tenente-coronel, a PF agora vai definir qual vai ser o destino do seu acordo de delação. Cid havia ficado preso entre maio e setembro de 2023 por ordem de Moraes e foi solto após firmar o acordo de delação.