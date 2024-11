Com Trump, próximo G20 deve ter dificuldades para alcançar consenso

Trump se diz "antiglobalista". O termo é usado por alguns líderes para criticar organizações multilaterais e a ordem global definida após a Segunda Guerra Mundial. Para eles, a globalização destrói a característica nacional do país e limita a ação do Estado.

A extrema direita, de forma geral, costuma ser muito refratária ao multilateralismo porque ele pressupõe a tomada de decisões coletivas, nas quais, muitas vezes, os países precisam assumir compromissos e abrir mão de determinadas coisas. Marianna Albuquerque, professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ (IRID-UFRJ)

Argentina foi "prévia" de EUA no G20. A postura do presidente argentino Javier Milei, que criou dissensos ao longo das reuniões do grupo, foi vista como uma espécie de "prévia" de como serão os trabalhos do grupo ao longo do próximo ano. Milei travou as negociações em três pontos ao longo das discussões: questões de gênero, taxação de super ricos e Agenda 2030 da ONU — uma espécie de guia para a comunidade internacional com metas para o desenvolvimento sustentável.

A vitória de Trump nas eleições presidenciais deu energia para o Milei na agenda global. Ele sente que não está sozinho, e, longe disso: que vai ter um aliado, alguém com quem pode contar. Maurício Santoro, cientista político e colaborador do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha do Brasil

Trump, assim como Milei, se diz conservador e apoia pautas que vão na contramão das de Lula. "Muito do que o Lula está propondo no G20 é uma agenda progressista: combate à fome e aumentar impostos dos mais ricos", diz Santoro.

Financiamento do clima sob risco

G20 trata da necessidade de mais financiamento do clima, mas Milei e Trump podem atrapalhar. O documento do G20 deste ano trata de forma genérica a necessidade de financiamento para iniciativas que combatam o aquecimento global. O G20 não estipula valores nem prazos.