Apelos de condenados à morte para Biden aumentam antes de posse de Trump

?Estamos implorando ao presidente Biden para salvar essas vidas?, disse Sharon Risher. Para a mulher, os apelos a Biden são para que ?Trump não tenha a oportunidade de outra onda de assassinatos, porque é isso que será?. A mulher ? presidente do grupo abolicionista Death Penalty Action ? é filha de um dos nove fiéis negros mortos a tiros em 2015 por um supremacista branco durante uma aula de estudo bíblico em uma igreja na Carolina do Sul. O assassino é um dos 40 presos federais no corredor da morte.

Risher relatou saber a sensação de ?querer que alguém desaparecesse da Terra?, mas concluiu que ?você não precisa matar para provar o seu ponto?. Ela ainda apontou que a execução do homem que matou a sua mãe não aliviaria a sua dor: ?Sinceramente, ele sofrerá todos os dias em que estiver na prisão. Aqueles nove anjos o visitarão todas as noites em sua cela. Ele vai reviver aquele estudo bíblico repetidamente, e talvez um dia ele se arrependa?.

Biden prometeu eliminar a pena de morte federal durante sua campanha presidencial de 2020, todavia, não abordou o assunto muitas vezes. Em 2021, o governo decretou moratória nas execuções federais, que haviam sido retomadas durante a gestão de Trump.

Advogados dizem que unidade no Departamento de Justiça que lida com petições de clemência tem sido receptiva com os pedidos até o momento. Apesar do recebimento das solicitações, a decisão final de retirar um ou todos os presos federais do corredor da morte cabe a Biden.

Grupos se manifestam

Em uma carta, organizações fazem pedido a Biden. ?O plano declarado do presidente eleito Donald Trump é executar todos os prisioneiros restantes no corredor da morte federal. É vital que vocês neguem a ele essa oportunidade comutando todas as sentenças de morte restantes nos corredores da morte federais e militares?, diz o texto assinado por cerca de 350 organizações. Entre elas, a Anistia Internacional dos Estados Unidos, Human Rights Watch e The Innocence Project.