Em meio a pressão dos agricultores franceses, Carrefour vai deixar de vender carne do Mercosul

Enquanto agricultores franceses fazem pressão pelo não fechamento do acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, o gigante do varejo Carrefour se comprometeu a "não comercializar nenhuma carne do Mercosul". Em uma carta enviada nesta quarta-feira (20) ao sindicato agrícola francês FNSEA, o CEO do grupo, Alexandre Bompard, apelou aos restaurantes a fazerem o mesmo.

Em uma carta dirigida a Arnaud Rousseau, presidente da FNSEA, Bompard diz que "em toda a França, ouvimos a consternação e a indignação dos agricultores diante da proposta de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul". O presidente do segundo maior grupo varejista da França, atrás apenas do E.Leclerc, afirma que o Carrefour se compromete a "não comercializar qualquer carne do Mercosul".

Questionado sobre os volumes em questão, o distribuidor especificou que 96% da carne bovina e suína que vende vêm da França. "Esperamos poder inspirar outros players do setor agroalimentar", afirma Alexandre Bompard. "Apelo particularmente ao ramo dos restaurantes e alimentação fora de casa, que representam mais de 30% do consumo de carne na França - da qual 60% é importada - a aderirem ao nosso compromisso", propõe.