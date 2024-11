Hamas anuncia morte de uma refém israelense no norte da Faixa de Gaza

Referindo-se a um vídeo publicado pelo Hamas que pretendia mostrar a refém morta, o Exército disse que estava "em contato com a família dela e mantendo-os informados com todas as notícias disponíveis".

Abou Obeida esclareceu que a vida de outro refém detido com a suposta vítima também estava em perigo e atribuiu a responsabilidade ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ao governo e Exército.

Durante o ataque dos comandos do Hamas em 7 de outubro de 2023, 251 pessoas foram raptadas em solo israelense. Um total de 97 reféns permanecem em Gaza Uma trégua em novembro de 2023, a única desde o início da guerra, permitiu a libertação de mais de 100 reféns em troca de prisioneiros palestinos detidos por Israel.

Independentemente do anúncio não confirmado das Brigadas Ezzedine al-Qassam, 10 mulheres estão entre os reféns, incluindo 5 soldadas, segundo uma contagem da AFP.

Em guerra com o Hamas há mais de um ano, as forças israelenses lançaram uma operação terrestre em grande escala no norte da Faixa de Gaza em 6 de outubro para, segundo eles, impedir que os combatentes do movimento islâmico palestino reconstituíssem suas forças.

O "Fórum de Famílias Reféns", um coletivo criado em 8 de outubro de 2023, disse que por enquanto não faria comentários sobre o caso. "Não sabemos nada além do que o Hamas diz. Nossa única fonte confiável é o Exército israelense", disse um porta-voz à AFP.