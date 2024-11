Ex-chanceler alemã Angela Merkel defende legado político em livro de memórias

Quase três anos após deixar o governo, depois de 16 anos no comando da Alemanha, a ex-chanceler Angela Merkel está em destaque em vários jornais nesta terça-feira (26). O motivo é o lançamento de seu livro de memórias intitulado "Liberdade" ("Freiheit: Erinnerungen 1954-2021") em seu país e em mais de 30 outros, que é considerado o evento editorial do ano na Alemanha.

A ex-chanceler é hoje criticada por ter deixado a Alemanha perigosamente dependente do gás russo barato e por ter supostamente contribuído para o crescimento da extrema direita, parte do espectro político global que costuma instrumentalizar de maneira feroz com o debate com relação aos migrantes, cuja presença ela não impediu sobre o solo alemão em 2015, mantendo as fronteiras abertas.

Ausente da cena mundial desde que deixou o poder no final de 2021, Angela Merkel volta a se manifestar em um momento marcado pelas guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, pelo possível retorno de Donald Trump à Casa Branca, e pela campanha eleitoral na Alemanha com vistas às eleições legislativas antecipadas em fevereiro.