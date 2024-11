Anffa Sindical: rigoroso sistema de defesa agropecuária é reconhecido pela UE

São Paulo, 26 - O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical) disse, em nota, que o setor produtivo do brasileiro segue as mais rigorosas práticas sanitárias, que garantem a qualidade da carne vendida ao exterior. "O Brasil ocupa o posto de maior exportador de carne bovina e de aves do mundo e mantém relações comerciais com aproximadamente 160 países. Seu rigoroso sistema de defesa agropecuária é reconhecido, inclusive, pela União Europeia, que compra e atesta a qualidade e sanidade das carnes produzidas no Brasil há mais de 40 anos", afirma a entidade a respeito das declarações na semana passada do CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard."Não podemos permitir que questões protecionistas possam influenciar negativamente um trabalho baseado em critérios técnicos, que consolidam o Brasil em uma posição de destaque no mercado mundial. É inquestionável a reconhecida qualidade e segurança dos produtos brasileiros, que além de regras sanitárias rígidas, contam com rigorosos parâmetros ambientais", destacou o presidente do Anffa Sindical, Janus Pablo Macedo, no comunicado.Conforme a entidade, todo o processo de exportação da carne é fiscalizado pelos auditores fiscais federais agropecuários, antes mesmo do abate dos animais, que são selecionados por meio exames clínicos de veterinários. "Os cuidados continuam durante a armazenagem do produto, com inspeções em frigoríficos por todo o País, até a certificação necessária para os embarques nos portos. Para garantir a qualidade da proteína e viabilizar as vendas ao mercado internacional, cerca de 600 profissionais da carreira atuam diariamente nesta frente", disse.