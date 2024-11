Descartado risco de peste em pó branco dentro de cartas enviadas do exterior a uma escola na França

Finalmente, as autoridades anunciaram nesta quinta-feira (28) que a substância não contém vestígios de peste, após nova bateria de testes em um laboratório especializado. "As análises realizadas durante a noite deram resultado negativo", atualizou o porta-voz da polícia local à rádio Franceinfo.

Até o momento, não se sabe quando os envelopes foram recebidos pelo centro de formação, enviados por um remetente desconhecido do leste europeu. Em julho de 2023, traços de peste foram encontrados em uma carta destinada ao então ministro do Interior da França, Gérald Darmanin. A carta, no entanto, não chegou ao seu destino: ela foi interceptada em um centro de triagem próximo a Dijon (leste).

Nenhum sintoma foi registrado

"Até o momento, nenhum sintoma tinha sido registrado" entre as pessoas expostas à carta, destacou a mesma fonte, sem especificar a data de recebimento dos envelopes, nem o número das "potenciais vítimas".

As pessoas expostas haviam sido transferidas e colocadas sob monitoramento médico no Centro Hospitalar Universitário (CHU) de Chalon-sur-Saône (leste), uma estrutura de saúde especializada em riscos nucleares, radiológicos, biológicos e químicos (NRBC). De acordo com a rádio France Bleu Bourgogne, seis funcionários do centro de formação foram atendidos, mas nenhum apresentou sintomas.

Análises complementares foram realizadas

O prefeito de Saône-et-Loire informou que suspendeu uma célula de vigilância que havia sido ativada "para implementar todas as medidas preventivas e coordenar a ação dos diversos serviços de intervenção e resgate". Um laboratório especializado foi acionado na França para realizar uma análise complementar, informou a mesma fonte.