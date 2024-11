Exército do Líbano envia soldados ao sul do país no segundo dia de trégua

O deputado do Hezbollah Hassan Fadlallah declarou à AFP que o grupo coopera "plenamente" com a mobilização do Exército libanês e afirmou que não tem mais "bases ou armas visíveis" no sul.

- Retirada por fases -

No norte de Israel, onde dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas devido aos confrontos, reina o ceticismo com a trégua.

"Ainda não nos sentimos seguros e não estamos felizes", disse Nissim Ravivo, um homem de 70 anos, na cidade costeira de Nahjariya, a 10 quilômetros do Líbano.

"É uma vergonha, deveríamos ter continuado por pelo menos outros dois meses para terminar o trabalho", protestou.

O acordo contempla que as forças israelenses mantenham suas posições, mas estabelece um período de 60 dias no qual "o Exército e as forças de segurança do Líbano começarão sua mobilização para o sul", disse um fonte de alto escalão do governo americano.