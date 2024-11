Na Suécia, criminosos recrutam pelas redes menores de 15 anos para matar rivais

Neste caso, quatro homens de 18 a 20 anos são acusados ??de recrutar quatro crianças e adolescentes de 11 a 17 anos para uma gangue. Todos foram presos antes de agir.

O relatório preliminar está repleto de capturas de tela de jovens adolescentes atirando uns nos outros com armas de fogo, alguns sem camisa, outros encapuzados. Questionada pela polícia, a criança admitiu ter escrito a mensagem para parecer "legal" e "para não demonstrar medo".

Mas este caso não é isolado. A Suécia tem lutado há vários anos para conter a violência entre gangues que disputam o controle do tráfico de drogas e que se enfrentam com tiroteios e ataques com explosivos caseiros. No ano passado, 53 pessoas foram mortas em trocas de tiros, incluindo vítimas inocentes, neste país de 10,5 milhões de habitantes.

Influenciadores do crime

A organização das gangues na Suécia tornou-se mais complexa: os líderes operam a partir do exterior através de intermediários, que recrutam pelas redes sociais adolescentes com menos de 15 anos - a idade da maioridade penal no país. "Está organizado numa espécie de mercado. As missões são publicadas em fóruns de discussão e onde os interessados são cada vez mais jovens", sublinhou o chefe da polícia nacional, Johan Olsson, durante uma coletiva de imprensa em outubro.

Existem também influenciadores do crime, como os "crimefluencers" no TikTok, que, além de exibirem a sua vida criminosa, facilitam os contatos entre mandantes e assassinos, explica à AFP Sven Granath, professor de criminologia na Universidade de Estocolmo.