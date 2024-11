Vila Olímpica de Paris 2024 se transforma em novo bairro para 6 mil moradores

A Vila Olímpica de Paris já ganha a sua segunda vida: as obras para transformar os alojamentos dos atletas em moradias em Saint-Denis, ao norte da capital francesa, estão a todo o vapor. O local vai receber 6 mil novos residentes.

Em um beco que desemboca no rio Sena, operários trabalham nos edifícios e nos terrenos adjacentes para adaptar ou reconstruir o que antes era um terreno baldio industrial "onde ninguém queria ir antes", segundo o prefeito socialista de Saint-Denis, Mathieu Hanotin.

Agora, as fachadas modernas e coloridas sucedem-se de um lado do beco, e do outro a antiga central eléctrica de Halle Maxwell foi transformada para acolher funcionários do Ministério do Interior.