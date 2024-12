PF não encontra pistas em bagagem de brasileiro desaparecido em Paris e mobiliza Interpol

Rafa chegou a entrar em contato com o hospital Georges Pompidou, mas Flávio já havia recebido alta. No mesmo dia, o fotógrafo ainda teria ido até a agência Check My Guest, onde alugou o apartamento onde estava hospedado, para pedir para prolongar sua estadia em mais um dia. Segundo o amigo, o mineiro ainda voltou ao imóvel, no 13° distrito de Paris, onde começou a arrumar suas bagagens.

No entanto, no dia seguinte, no horário limite para o check-out, a agência constatou que todos os pertences, incluindo o passaporte de Flávio, continuavam no local. O outro amigo do fotógrafo, Alex, foi quem recuperou as bagagens, mas ele só aceitou abri-la na presença de autoridades.

Lista amarela da Interpol

O delegado federal Luiz Roberto Ungaretti Godoy indicou à RFI que a Polícia Federal brasileira fez o pedido nesta terça-feira para que a Interpol inclua o nome de Flávio em sua lista difusão "amarela", que diz respeito a pessoas desaparecidas. Segundo ele, desta forma, os dados do brasileiro poderão ser acessados nos 196 países integrantes da Interpol. O procedimento também tem potencial para "fortalecer a interação com as autoridades francesas com os elementos colhidos ao longo dos últimos três, quatro dias".

Já Rafa reclama de não ter sido levado a sério pela polícia francesa desde que ele e o marido solicitaram ajuda para encontrar Flávio. "O único momento em que a gente foi tratado com seriedade foi quando o caso repercutiu violentamente no Brasil, ontem [segunda-feira, 2 de novembro]. Um recepcionista de uma delegacia do 5° distrito de Paris nos recebeu de uma forma um pouco mais digna e nos falou que o caso tinha sido mandado para uma equipe de especialistas", relata. No entanto, Rafa diz que não tem esperanças de que o caso seja investigado na França.

O conteúdo do celular e do laptop de Flávio não foram analisados na Embaixada brasileira em Paris e devem ser enviados ao Brasil. Segundo Rafa, as autoridades brasileiras na França não contam com equipamentos para que os procedimentos fossem realizados na capital francesa.