Policiais proibiram socorro de jovem jogado de ponte, dizem testemunhas

O jovem gravado enquanto era jogado de uma ponte por um PM em uma abordagem na noite deste domingo em Cidade Ademar, zona sul da capital paulista, foi visto por moradores saindo do córrego ensanguentado e desnorteado, dizendo ter batido com a cabeça. Ele foi arremessado e caiu de cerca de três metros. Ainda segundo as testemunhas, policiais impediram que ele fosse socorrido por moradores. A SSP nega.

Segundo registro policial, o jovem conduzia uma moto sem placa e foi perseguido por cerca de dois quilômetros após ser abordado em Osasco, na Grande São Paulo. Mas a ocorrência omitiu que ele foi jogado da ponte após ser interceptado.

Testemunhas ouvidas pelo UOL dizem que cerca de 15 pessoas se aproximaram para socorrê-lo após a vítima ter sido jogada no córrego. "Mas os policiais não deixaram. Eles mandaram todo mundo sair", disse um dos moradores.