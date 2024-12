Tales: Moro e Flávio Bolsonaro dão show de cinismo ao inquirir Lewandowski

A participação do ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski em sessão no Senado evidenciou o cinismo dos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Sergio Moro (União Brasil-PR), afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (4).

Lewandowski defendeu o trabalho da Polícia Federal na investigação da trama golpista. O ministro foi questionado pelo senador Flávio Bolsonaro sobre um possível uso político da PF para perseguir seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já Moro acusou Lewandowski de "confessar que a segurança pública não é prioridade no governo Lula".