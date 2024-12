Ongs de direitos humanos criticam Fifa por escolha de Arábia Saudita como sede da Copa de 2034

As 211 federações-membro, reunidas em videoconferência, ratificaram a dupla designação das sedes das duas Copas do Mundo de futebol, sem o menor suspense. Os países eram os únicos na competição após vários terem retirado suas candidaturas. Além disso, para 2034, foi realizado um procedimento relâmpago limitado à Ásia e Oceania, em nome de rotação continental.

A Federação Norueguesa (NFF), que já havia sido muito crítica à atribuição do evento de 2022 ao Qatar, se recusou, no entanto, a aprovar um processo que chamou de "defeituoso e incompatível" com os princípios de "responsabilidade, transparência e objetividade" reivindicados pela Fffa, disse em um comunicado de imprensa.

Em 2030, quando o torneio completa 100 anos, a "Copa do Mundo do Centenário" unirá seis países, um arranjo inédito desde a primeira edição em 1930, que reuniu 13 seleções em Montevidéu, no Uruguai. Na Copa de 2022, 32 seleções participaram, e a de 2026 incluirá 48 países.

Depois de três partidas no Uruguai, Argentina e Paraguai, marcadas para os dias 8 e 9 de junho de 2030, durante o inverno, as seis seleções envolvidas e seus torcedores cruzarão o Atlântico para os outros 101 jogos, de 13 de junho a 21 de julho, em pleno verão no hemisfério norte.

Com 11 dos 20 estádios propostos, a Espanha deve ser a principal anfitriã depois de já ter organizado a Copa de 1982. O Marrocos, vai se tornar o segundo país do continente africano a acolher o evento, depois de África do Sul em 2010.

Os dois países ainda devem decidir quem vai acolher o jogo de abertura e a final. A Espanha propõe o estádio Santiago-Bernabeu em Madri ou o Camp Nou em Barcelona. Já o Marrocos terá a arena Hassan-II entre Casablanca e Rabat, que tem a pretensão de ser o "maior estádio do mundo" com 115.000 lugares. Portugal oferece dois estádios, em Lisboa e em Porto, que poderiam ser usados na semifinal.