Polícia é impedida de realizar buscas na sede do governo sul-coreano para investigar presidente

Novo episódio na crise política que atravessa a Coreia do Sul. A polícia alegou nesta quarta-feira (11) que estava sendo impedida de realizar buscas nos escritórios do presidente Yoon Suk Yeol, acusado de tentar impor a lei marcial no país há uma semana. Uma segunda votação por uma moção de impeachment contra o presidente Yoon Suk-yeol foi marcada pela oposição para sábado (14).

Após a denúncia da polícia, um porta-voz disse à AFP que os investigadores haviam "obtido acesso ao escritório de serviços civis" no complexo presidencial no centro de Seul. "No entanto, no momento não podem entrar no prédio principal devido às restrições de acesso impostas pelos oficiais de segurança da presidência", acrescentou. Inicialmente, uma "equipe especial de investigação" lançou a operação de busca "no gabinete presidencial, na Agência Nacional de Polícia, na Agência Metropolitana de Polícia de Seul e no Serviço de Segurança da Assembleia Nacional".

Yoon Suk Yeol surpreendeu o país ao impor a lei marcial de surpresa na noite de 3 para 4 de dezembro, antes de ser forçado a revogá-la seis horas depois, sob pressão do Parlamento e das ruas. Desde então, ele escapou por pouco de um pedido de impeachment, colocado em votação na Assembleia Nacional.