Ciclone Chido atinge Moçambique com chuvas torrenciais após devastar arquipélago francês de Mayotte

O ciclone tropical Chido chegou ao norte de Moçambique na manhã deste domingo (15), trazendo ventos violentos e chuvas torrenciais, após deixar ao menos 14 mortos e causar destruição no arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico. Classificado como o território mais pobre da França, Mayotte ainda avalia os danos provocados pelo fenômeno, no sábado. As duas ilhas do arquipélago tiveram grandes áreas destruídas, forçando uma mobilização sem precedentes de equipes de resgate.

O ciclone tropical se intensificou ao cruzar o Canal de Moçambique durante a noite, tocando a terra cerca de 40 km ao sul da cidade de Pemba, informou o serviço meteorológico local. "O ciclone já atinge Pemba com muita intensidade. Estamos monitorando a situação, mas não há comunicação com a cidade desde as 7h da manhã", afirmou Adérito Aramuge, diretor do Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique.

A Unicef, que atua na região, informou que está mobilizada para prestar assistência às pessoas afetadas pela tempestade, que já provocou danos significativos. "Inúmeras casas, escolas e unidades de saúde foram parcial ou totalmente destruídas. Estamos trabalhando em estreita colaboração com o governo para garantir a continuidade dos serviços essenciais", destacou a agência da ONU em comunicado oficial.