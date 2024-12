Bashar al-Assad faz primeiras declarações após queda e diz que Síria está nas mãos de "terroristas"

O HTS, antigo braço sírio da Al-Qaeda, afirma ter rompido com o jihadismo, mas continua classificado como "terrorista" por várias capitais ocidentais, incluindo Washington.

Contatos com novo governo

Após 50 anos de governo da família Assad e de repressão implacável contra qualquer tipo de oposição, as novas autoridades tentam tranquilizar a comunidade internacional, que está gradualmente estabelecendo contatos com seus líderes, incluindo Abu Mouhammad al-Jolani, o chefe do HTS.

Na segunda-feira, a União Europeia anunciou que enviaria um alto representante a Damasco para se encontrar com os novos líderes. A UE julgará as ações que "vão na direção certa", declarou a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas.

Na véspera, o enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, encontrou-se com Jolani, a quem sublinhou a necessidade de uma transição "verossímil e inclusiva".

O Reino Unido e os Estados Unidos também afirmaram ter estabelecido contatos com o HTS e a França anunciou que enviaria na terça-feira (17) uma missão diplomática a Damasco, a primeira em 12 anos.