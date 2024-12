Em 1º dia após alta, Lula recebe visitas de ministros

O presidente Lula (PT) recebeu a visita de ministros em em sua casa em São Paulo, nesta segunda (16), primeiro dia após ter alta hospitalar.

O que aconteceu

Fernando Haddad (Fazenda) falou de medidas fiscais com presidente. O ministro tratou da reforma tributária e do pacote do corte de gastos, que dependem de aprovação no Congresso.

Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) chegaram na casa de Lula no período da tarde. O presidente também recebeu médicos da equipe do Sírio, como a infectologista Ana Helena Germoglio.